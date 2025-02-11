روجينا تمازح أبطال مسلسلها بكواليس طريفة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها “حسبة عمري”، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت روجينا في الصورة مع الفنانين محمد رضوان وعمرو عبد الجليل حيث مازحتهما برسالة طريفة قالت فيها: “الحلوين بزيادة اللي دمارهم على إيدي، كواليس مسلسل “حسبة عمري” رمضان 2025، بإذن الله يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك مدد يا رب مدد بلا عدد”.

وأمِلت روجينا أن يحقق المسلسل النجاح الذي يطمح إليه جميع العاملين فيه.

وواصلت روجينا مزاحها مع الفنان محمد رضوان بعدما نشر عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة من كواليس العمل، ظهر فيها بإطلالة شبابية وشعر أسود أعادته الى سنوات شبابه، وعلّق على الصورة قائلاً: “كواليس مسلسل “حسبة عمري” رمضان 2025، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير”، لتعلّق روجينا على تسريحة شعره قائلةً: “قمور قوي قصة الشعر تجنّن عملتها عند مين يا جندي؟”، ليردّ محمد رضوان قائلًا: “المخرجة أصرت”.

ويشارك روجينا في بطولة مسلسل “حسبة عمري” عدد من النجوم، بينهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، ومحمود البزاوي…، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ومكوّن من 15 حلقة.