الممثلة لبنى عبد العزيز تُفجع بوفاة أعزّ الناس

أعلنت الممثلة السعودية، لبنى عبد العزيز، عن وفاة والدتها، يوم الإثنين الموافق العاشر من شباط/فبراير الجاري.

وفي منشور لها عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، نعت “عبد العزيز” والدتها بدعاءٍ مؤثر، إذ كتبت: ” إن لله وانا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وأعذّها من النار”.

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أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بخالص التعازي والمواساة القلبية للممثلة لبنى عبد العزيز ولعائلتها الكريمة على مصابهم الآليم.