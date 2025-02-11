ملاعب “بوليفارد سيتي” تستضيف بطولة موسم الرياض للبادل P1 بمشاركة دولية ومحلية

اختار الاتحاد الدولي للبادل المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة البادل لفئتي الرجال والنساء، والتي انطلقت منافساتها يوم أمس (الاثنين) في العاصمة الرياض إلى الـ 15 من فبراير الجاري على ملاعب “بادل رش” على بوليفارد سيتي، وذلك تحت عنوان “بطولة موسم الرياض للبادل P1”.

وتأتي هذه الاستضافة للمرة الثانية بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لرياضة البادل عالميًا.

وتشمل البطولة، جولة التصفيات وجولة السحب الرئيسي، حيث ستقام 71 مباراة في فئة الرجال و43 مباراة في فئة السيدات، ليصل مجموع المباريات إلى 114 مباراة. في فئة الرجال، ستشهد البطولة 47 مباراة في السحب الرئيسي و24 مباراة في التصفيات، مقسمة على يومين بواقع 16 مباراة في اليوم الأول و8 مباريات في اليوم الثاني.

أما في فئة السيدات، فستُقام 31 مباراة في السحب الرئيسي و14 مباراة في التصفيات، بواقع 8 مباريات في اليوم الأول و6 مباريات في اليوم الثاني.

وفي منافسات الرجال، يشارك الأبطال السابقون ولكن بشراكات جديدة، حيث يخوض الإسباني خوان ليبرون البطولة إلى جانب الأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك، بينما يتعاون الإسباني أليخاندرو غالان مع الأرجنتيني فيديريكو تشينغوتو. أما في فئة السيدات، فتعود الثنائي الإسباني أريانا سانشيز وباولا خوسيماريا للدفاع عن لقبهما بعد تحقيقهما البطولة في النسخة الماضية.

ويشارك في البطولة فريقان سعوديان، هما الفريق الذي يجمع عبدالله العبدالله، وفيصل الربدي، والفريق الثاني المكون من عبدالرحمن العزام وقاسم العبيدان.

وتعد البطولة محطة بارزة ضمن جولة Premier Padel العالمية وتقام ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يوفر تجربة رياضية استثنائية لمحبي البادل في المملكة والمنطقة.