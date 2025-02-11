شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عمران لأول مرة في الدراما المصرية عبر مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة السعودية أسيل عمران في بطولة مسلسل لام شمسية بطولة النجوم أمينة خليل وأحمد السعدنى ومحمد شاهين، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، حيث تقدم شخصية جديدة في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، لتسجل أسيل مشاركتها الأولى فى الدراما المصرية ويأتى ذلك بعد تعاونها مع المخرج كريم الشناوى في فيمل ضى الذى عرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.