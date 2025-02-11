شكرا لقرائتكم خبر عن حسام على يضع "تكنيك جديد" في تصوير مسلسل النص بطولة أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد أمين تصوير مسلسله الجديد النص، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بقايدة المخرج حسام على، والذى يتعاون لأول مرة مع أحمد أمين في الدراما التليفزيونية، حيث وضع المخرج حسام على تكنيك بشكل مخنلف تحديدًا في مشاهد الاكشن الكوميدية خلال أحداث المسلسل، والتي ظهرت بعضا منها في برومو مسلسل النص، عندما حاول النص الهرب من بعض الرجال اللذين يلاحقونه .

وطرحت المتحدة لخدمات الإعلامية البرومو والبوسترات الدعائية للعمل تمهيداً لعرضه، لاقت الدعاية الخاصة بمسلسل النص استحسان الجمهور، لاسيما أن البوستر اللذى طرحته الشركة المنتجة اروما استديوز نال اعجاب الجمهور، حتى اطلق رواد السوشال ميديا مصطلح المقاومة الشعبية للنص من خلال البوستر الرسمي للعمل .

مسلسل النص بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تعود أحداث مسلسل النص إلى أجواء الثلاثينيات وفترة الاحتلال الإنجليزي وذلك في إطار كوميدى، حيث يظهر أحمد أمين بدور نشال محترف يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، وضم للفرقة فتاة ليل تلعب دورها أسماء أبو اليزيد وضابط يدعى الصاغ علوى يجسد شخصيته صدقى صخر ومجموعة من النشالين.