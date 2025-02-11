شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حامد ينضم إلى أسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدي في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخرًا الفنان رضا حامد إلى فريق عمل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدى المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025 وهو بطولة النجم محمد هنيدي وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة United Studios.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

شارك من قبل الفنان محمد حزين في مسلسلات : " بيت الشدة " كما شارك محمد هنيدي في فيلم " مبروك رمضان أبو العلمين " في دور ابن وزير الصحة ، ومسلسل " الشك " في دور ربيع ومسلسل " لحم غزال " في دور عرفه ، ومسلسل " شمس الانصاري " وفيلم " سامي أكسيد الكربون " ومسلسل " تامر وشوقية " ومسلسل " لهفة " ، كما شارك في مسرحية "كازينو بديعة"، و"3 أيام في الساحل"، ومسرحية "مرسي عاوز كرسي" ومسرحيات كثيرة لمسرح الدولة.