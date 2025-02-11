ميرنا وليد - بيروت - شاركت الصفحة الرسمية لوعلي العهد الأردني الأمير الحسين الجمهور صورة لطيفة للغاية لملك الأردن عبدالله الثاني برفقة حفيدته الأميرة إيمان.

وعلق الأمير على الصورة قائلاً: "إيمان مع الجد الغالي، إيمان وجدو".

وقد ظهرت الأميرة إيمان وهي ترتدي Sweater من تصميم المحل التجاري Pink Chiken المتخصص بملابس الأطفال، وجاءت باللون الزهري مع قلوب على جيبه، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 98 دولار أميركي.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وجاء في التعليقات: "ما أجملكم الله يخليلنا اياكم سيدي و مولاي منحبكم قد الدنيا"، "اللهم مَلِكَ المُلْكِ ادم عليهم دوام الصحة والعافية"، "الله يحفظهم ويطول بعمارهم"، "ما شاء الله ملكنا الجد الحنون"، "ياااربي ياسيدنا ما اجملك … ربي يحميكم وما يحرمنا منكم"، "لقطة تحمل معاني العز والفخر… جلالة الملك عبدالله الثاني وحفيدته إيمان، جيلٌ يسلم جيلًا حب الوطن وقيم الهاشميين. صورة تختصر التاريخ والمستقبل في آنٍ واحد. حفظكم الله وأدام عز الاردن".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة الأميرة إيمان الأخيرة برفقة جدها خطفت القلوب.. وهذا سعر إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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