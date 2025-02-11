شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. شهرزاد تغضب من شهريار في الحلقة 10 لهذا السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة العاشرة كتب جودر كتابه على حبيبته شروق، وفى حفل الزفاف والكل سعيد، دخل المعلم شومان العنتيل، حفل زفاف جودر وقال لجودر: "هديتك يوم فرحك المعلم الذي قام بضربى بالقلم بسببك"، وقام بذبحه أمام الجميع، ثم أحرق سالم دكان شقيقه جودر.

وظل جودر يحاول إخماد حريق الدكان وعيونه كلها دموع، فيما هرب أشقاؤه مع أفراد شومان العنتيل إلى الجبل.

كما عادت شهرزاد للقصر مرة أخرى، لتجد شهريار يشرب الخمر مع مسرور السياف، والمحظية تودد متواجدة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر،

ويسعد شهريار بعودتها ويطرد المحظية تودد ويطلب منها استكمال قصة جودر وترفض ليرفع السيف على مسرور السياف و يهددها إذا لم تستكمل القصة سوف يقطع رقبة السياف.

وبداية الحلقة غضبت شهرزاد من زوجها شهريار وتركت القصر وذهبت إلى منزل والدها الوزير قمر الزمان خلال أحداث الحلقة العاشرة وحكت لهم أنها لن تدخل فى صراع مع المحظية تودد.

وأبلغت شهر زاد شقيقتها دنيا زاد أن شهريار يحاول يقاوم الماضى ويولد من جديد، قائلة: "وأنا هفضل جنبه"، وطلبت منها شقيقتها أن تعود للقصر وتحافظ على زوجها.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.