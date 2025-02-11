شكرا لقرائتكم خبر عن ذكى مكاوى يكتب: كيف أكد زاهى حواس أن المصريين بناة الأهرامات مع مستر بيست؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الفيديو الذى نشره مستر بيست عبر قناته على موقع يوتيوب يحظى بإعجاب الملايين حول العالم ممن تفاعلوا معه حتي وصلت الأرقام حتي كتابة هذه السطور لأكثر من 70 مليون مشاهدة، بعدما استعرض الفيديو بطريقة رائعة أسرار الأهرامات وأبو الهول وبمساهمة من فريق مصري كان الركن الأساسى في إنجاح هذه التجربة مثلما ذكر بيست نفسه نهاية الفيديو حينما وجه الشكر لمصر والمصريين، معبراً عن امتنانه لهم على خروج تلك التجربة بهذا الشكل.

ومن بين المصريين الذين شاركوا الفيديو كان هناك دكتور زاهي حواس أو إنديانا جونز الحقيقى مثلما يحلو لعشاقه حول العالم وصفه، والذى بدا خلال الفيديو بكاريزما خاصة جداً، مكنته من خلق حوار مميز وتواصل مع الشباب ممن زاملوا بيست في رحلته لاستكشاف الأهرامات، فكل كلمة كانت تخرج منه كانت بمثابة تأكيد لمعلومة عندهم، بالإضافة إلى خفة دمه في تفاعله معهم أثناء شرح المعلومات لهم.

وكأن زاهى حواس قد استمد من المصريين القدماء هيبة وكاريزما، خاصة جداً بعدما صار مرتبطاً بهم خلال مسيرته وحياته في العمل على اكتشاف كنوز مصر وأسرارها، بالإضافة إلى خبرته الطويلة بالتعامل مع المشاهير حول العالم ممن باتوا هم من يسألوا عنه قبل زيارتهم للأهرامات مثلما حصل مع ويل سميث لغيره من أبرز المشاهير.

زاهى حواس وخلال لقطة مهمة فى الفيديو اصطحب مستر بيست لرؤية مقابر بناة الأهرامات، وهو ما نفى جملة وتفصيلاً كل ما أشيع حول أن بناة الأهرامات من الفضاء أو أناس بأجسام عملاقة بعدما أظهر له هيكل عظمي لهم، وهي الرسالة التى دوماً كان زاهى حواس يؤكدها قبل هذا اللقاء ويوضح مدى أهميتها.