شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قلقت حنان مطاوع من سامى الشيخ قبل تصوير صفحة بيضا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن قلقها في البداية من ترشيح اسم الفنان سامي الشيخ للمشاركة في دور الضابط بمسلسل صفحة بيضا قائلة: "قلقت شوية في الأول لأنه شخص عايش في أمريكا فترة طويلة وقلت اللكنة ممكن تبقى مختلفة رغم إنه كان عامل دور عظيم في مسلسل الحشاشين، بس بردو قلت ده دور ممكن يبقى مختلف ومش تاريخي".

وأضافت حنان مطاوع خلال تصريحاتها لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: لما عرفته لاقيته خطير جدًا، واكتشاف بالنسبة لي موهوب جدًا، ويجيد لغة العيون جدًا بصمت شديد يقدر يوصلك كل الأحاسيس والمشاعر اللى يتطلبها الدور".

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.