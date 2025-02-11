شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء فرقة أحمد أمين لمقاومة الإنجليز في مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسلسل النص للنجم أحمد أمين من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل 2025، خاصة أنه يعتمد على الكوميديا المبتكرة وكذلك العودة بالزمن إلى الوراء وتحديدًا فترة الاحتلال الإنجليزى، حيث يتوب أحمد أمين عن عمله كنشال ويقرر تشكيل فرقة لمواجهة الإنجليز تتكون من عبد العزيز النص (أحمد أمين) زعيم الفرقة.

وتضم الفرقة أيضًا درويش ويلعب دوره حمزة العيلى، رسمية وتجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، الصاغ علوي ويلعب دوره صدقى صخر، زقزوق ويجسد شخصيته عبد الرحمن محمد، اساعيل ويقدم شخصيسته ميشيل ميلاد، وتقوم هذه الفرقة بعمليات سرقة ونصف ضد الاحتلال الإنجليزي وتنجح الفرقة في مهمتهما لمقاومة الاحتلال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويعود أحمد أمين إلى منافسات دراما رمضان 2025، بعد غيابه العام الماضى، إذ قدم آخر أعماله مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.