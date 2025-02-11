شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وأحمد العوضى أبرز نجوم الدراما الشعبية في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجمان أحمد مكى وأحمد العوضى دراما رمضان المقبل بمسلسلين من فئة الأعمال الشعبية، حيث يقدم أحمد مكى مسلسل الغاوى ويعد من الأعمال الشعبية المميزة التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المقبل، والعمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل الغاوى من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، ويقدم مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.



العوضى ومكى

كما يقدم النجم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل وهو من نوعية مسلسلات الـشعبى والتي تحظى بمشاهدة عالية في موسم دراما رمضان، خاصة أن أحمد العوضى يتمتع بعشبية بين جمهوره فى الفترة الأخيرة، ويشارك في مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

جدير بالذكر أن مكى شارك العام الماضى بآخر جزء من مسلسل الكبير أوى وتحديداً الجزء الثامن، فى عمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.