شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى فى صور من كواليس مسلسلها الإذاعى على راديو مصر.. رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة حورية فرغلي البوستر الرسمي لمسلسل إذاعي يحمل اسم “سندريلا كيوت” والمقرر إذاعته في رمضان المقبل 2025 على إذاعة راديو مصر،

المسلسل بطولة حورية فرغلى وعمر خورشيد، وتجسد فيه حورية دور صحفية.



حورية فرغلى فى كواليس المسلسل الاذاعى

على جانب آخر سبق أن كشفت الفنانة حورية فرغلى خلال حوارها في بودكاست دوبامين عن أهم هدية جاءت لها في حياتها قائلة: "عام 2002 كنت مخطوبة وجاتلى هدية كلب شى واوا كان جميل جدًا، وكنت مش متعودة على النوع ده من الكلاب وللأسف مات بسرعة جدًا".



صورة أخرى من الكواليس

وحلت الفنانة حث ضيفة في بودكاست "دوبامين" الذى يقدمه الإعلامى حسام المراغى، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحدثت حورية فرغلي عن بدايتها وأصعب فترة في حياتها، قائلة: "دخلت التمثيل بمنتهى الصدفة ولم يكن في بالى نهائي، وكنت عاملة نجاح غير طبيعي، وأخدت جوايز وكل حاجة".



مسلسل سندريلا كيوت

وتابعت حورية فرغلي: "وحصلى الحادثة، وبدأ شكلى يتغير بسبب مناخيري، وفى نفس الوقت صوتى مش مظبوط ومش عارفة اتنفس وبقيت بتنفس من فمي، وقعدت 5 سنين لم يكن عندى حاسة شم أو تذوق".

واستكملت: "دخلت في عمليات كتير وآخر عملية عملتها كان الحمد لله سبب في عودة حاسة الشم من تانى، وشكلى مش اللى أنا عوزاه ولكن مفيش حلول تانى".

ويأتي بودكاست "دوبامين" ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن، خاصة الشرائح العمرية الأصغر منها.