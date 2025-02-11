شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة بسنت أبو باشا فى "وتقابل حبيب" وعلاقتها بـ محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة بسنت أبو باشا في بطولة مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى إنجى وهى من عائلة ثرية جدًا، وتجمعها قصة حب مع محمود ياسين جونيور، وتشهد علاقتهما العديد من التطورات التي تنكشف خلال الحلقات.



بسنت أبو باشا

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ولفتت بسنت أبو باشا الأنظار كواحدة من أبرز الفنانات الشباب في دراما رمضان الماضى 2024 بمشاركتها في بطولته 3 مسلسلات هامة وتقديمها أدوار رئيسية، وذلك خلال "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت بسنت أبو باشا في مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني وجسدت خلال الأحداث شخصية حفيدته، وشارك قى بطولة العمل جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، وإخراج مجدى أبو عميرة إضافة إلى مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصرى، نرمين الفقى وإخراج شيرين عادل.