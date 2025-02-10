أحمد العوضى فى صورة من كواليس فهد البطل: حتة كده عالهادى لإخواتى

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القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أحمد العوضى لمسلسل فهد البطل الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2025 من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بصورة له من كواليس العمل وكتب عليها: "حته كده عالهادى لإخواتى".



العوضى فى صورة من كواليس فهد البطل

وكانت قناة ON قد طرحت مؤخراً برومو تشويقيا لمسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch it الرقمية خلال شهر رمضان 2025.

وظهر أحمد العوضي في بداية برومو مسلسل فهد البطل وهو يعتلى حصانا، كما ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين التي ذهبت للإبلاغ عن زوجها بعد قتله لوالدها، وظهر النجم عصام السقا داخل السجن، كما أصدر حكم بالسجن 3 سنوات على فهد البطل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.