شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الكتاب والنقاد تكرم محيى إسماعيل ومحمد فاضل وفردوس عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة عدداً من الفائزين بجوائز الدولة تقديراً لإسهاماتهم في مجالات الفنون والعلوم الاجتماعية، وهم: المخرج الكبير محمد فاضل تقديراً لفوزه بجائزة النيل في الفنون، مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي تقديراً لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف تقديراً لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، الدكتور حسن عماد الدين تقديراً لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، الناقد السينمائي الدكتور وليد سيف تقديراً لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في الفنون، والكاتب عبد الرحيم كمال تقديراً لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في الفنون.



كما تم الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد أبرز رموز السينما المصرية، حيث تم تحريم اسم الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، اسم الفنان الكبير شكري سرحان، اسم الفنانة الكبيرة هدى سلطان، اسم الفنان الكبير أمين الهنيدي، كما تم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية والفنية تقديراً لعطائهم الكبير، وهم: الفنان الدكتور عاطف عبد اللطيف، تقديراً لعطائه المتواصل في مجالات السينما والسياحة، مدير التصوير الكبير رفعت راغب، تقديراً لعطائه السينمائي الكبير، مهندس الصوت الكبير مجدي كامل، تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية.



وتم تكريم المونتيرة الكبيرة ليلى السايس، تقديراً لعطائها الكبير للسينما المصرية، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، تقديراً لعطائها الكبير للسينما المصرية، اسم الكاتب الكبير الأستاذ بشير الديك، تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية، والمخرج الكبير عبد العزيز السكري، تقديراً لعطائه الكبير للدراما العربية.

الكاتب والمخرج الكبير إبراهيم الموجي، تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية، ومهندس الديكور الكبير نهاد بهجت، تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية، اسم المخرج الكبير سمير عوف، تقديراً لعطائه الكبير للسينما التسجيلية.

وتم تكريم اسم الناقد الكبير زكي مصطفى، تقديراً لعطائه الكبير للنقد الفني، وتكريم الدكتورة أمل جمال الدين، وكيل وزارة الشباب الأسبق، تقديراً لدورها في دعم السينما المصرية، والسيدة سهير عبد القادر، تقديراً لدورها الكبير في دعم السينما المصرية، وتكريم الفنان الكبير محيي إسماعيل، تقديراً لدوره في إثراء السينما المصرية.



جمعية الكتاب والنقاد تكرم محي إسماعيل



تكريم الفنان محيي إسماعيل



جمعية الكتاب والنقاد تكرم سعيد شيمي