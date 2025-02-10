سهر الصايغ ومصطفى شعبان من الحب إلى العداوة في الدراما.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 10:19 مساءً - تتعاون الفنانة سهر الصايغ مع الفنان مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان 2025 للمرة الثالثة على التوالي وذلك من خلال مسلسل "حكيم باشا" الذي يتواصل تصويره حالياً، بعدما استطاعا تكوين ثنائية فنية ناجحة خلال مسلسلي "بابا المجال" الذي عُرض في رمضان 2023، و"المعلم" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

عداوة وكراهية سهر الصايغ لـ مصطفى شعبان

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سهر الصايغ تظهر في أحداث مسلسل "حكيم باشا" بدور ابنة عم مصطفى شعبان وعدوته وتكنُّ له كراهيةً كبيرة، وتبحث طوال الوقت عن الإيقاع به وتدبير المكائد له وذلك من أجل الصراع على الميراث في العائلة خاصًة بعدما ظهر ابن لحكيم (مصطفى شعبان)، عكس تماما ما ظهر به الثنائي في مسلسلى "بابا المجال" و" المعلم" حيث غلب الحب على علاقتهما.

حيث جسدت سهر الصايغ خلال أحداث مسلسل "بابا المجال" شخصية فتاة صعيدية، تريد الأخذ بالثأر لشقيقها من مصطفى شعبان ولكنها تكتشف أنه ليس له علاقة بالقتل ويدخلان في علاقة حب تنتهي بالزواج، فيما جسدت في مسلسل "المعلم" دور زمزم زوجة مصطفي شعبان التي دائماً ما تدعمه وتتحمل معيشتهمل الصعبة من أجل لما بينما من علاقة حب مليئة بالرومانسية.

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قصة مسلسل "حكيم باشا"

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء نفسهم أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

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مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت. والعمل من تأليف محمد الشواف. وإخراج أحمد خالد أمين. وإنتاج شركة سينرجي.



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