تفاصيل ميني ألبوم نيكول سابا.. يضم دويتو مع نجم مصري

تصوير فيديو كليب من الألبوم

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عودة نيكول سابا للدراما المصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 10:19 مساءً - تعاقدت الفنانةعلى تقديم "ميني ألبوم" جديد تطلقه خلال الفترة القادمة عبر موقع الـ"يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى المختلفة، بعد سلسلة من الأغاني التي أطلقتها على طريقة "السينجل" خلال الفترة الماضية، ويضم الميني ألبوم 4 أغاني جديدة، منها أغنية جديدة تُطلقها على طريقة الدويتو بمشاركة أحد النجوم المصريين، سيعُلن عن اسمه قريباً.الميني ألبوم الذي تستعد له نيكول سابا من إنتاج المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ومن المقرر إطلاق أول أغنية فيه خلال موسم عيد الفطر القادم، واتفقت نيكول على تصوير فيديو كليب من الأغاني الجديدة على طريقة الفيديو كليب ستبدأ تصويره قريباً وسيُطلق بالتزامن مع إطلاق أغاني الميني ألبوم، ومن المقرر أن يحتوي الألبوم على العديد من المفاجآت على مستوى الأغاني.يمكنكِ قراءة.. نيكول سابا ورحلة نجاح بالسينما المصريةيذكر أنقدمت خلال موسم صيف 2024 أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، وتم تصويرها فيديو كليب في أجواء الشاطئ والمصيف على البحر، والثانية "" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي فيرال ويف.وفي سياق آخر تواصلتصوير دورها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز بعد 18 عاماً من لقائهما في فيلم "ثمن دستة أشرار"، كما تُسجل نيكول عودتها إلى الدراما المصرية بعد غياب 7 سنوات، وتحديداً منذ بطولتها لمسلسل "" الذي تم عرضه عام 2017 وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور كضيفة شرف خلال مسلسلي "" عام 2018، و"نقل عام" سنة 2022.يمكنك قراءة أيضاً.. نجمات يجتمعن مجدداً بعد غياب في دراما رمضان 2025وتجسدفي مسلسل "وتقابل حبيب" شخصية سيدة أعمال تدعى "رقية العسكري" تتزوج من خالد سليم سراً، وفور علم زوجته ليل التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز بالأمر تقرر الانفصال عنه، وتتوالى الأحداث حتى تدخل ليل في صراعات كبيرة مع طليقته وزوجته بعد اكتشاف العديد من الأسرار والأمور الخفية التي تحول مسار الأحداث تماماً في إطار تشويقي مثير.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».