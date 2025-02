إليزابيث بانكس في يوم ميلادها الـ51.. مسيرة فنية بدأت بدعم والديها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 10:19 مساءً - النجمة العالمية إليزابيث بانكس، أتمت اليوم عامها الـ51، والتي قضت أكثر من نصفه تصنع مسيرتها السينمائية الطويلة، و الزاخرة بأعمال متنوعة، كُللت بالنجاح والتقدير، سواء من قبل جمهورها العريض، أو من خلال حصولها على جوائز فنية قيّمة، من مهرجانات دولية مرموقة. وفي هذا التقرير نتعرف أكثر عن الممثلة الأمريكية إليزابيث.

الحياة المبكرة لإليزابيث بانكس

وُلدت إليزابيث بانكس Elizabeth Banks، في 10 فبراير 1974 باسم إليزابيث ماريسال ميتشل، بمدينة بيتسفيلد Pittsfield بولاية ماساتشوستس Massachusetts. كان والدها من قدامى المحاربين، ووالدتها كانت تعمل في أحد البنوك، ولديها 3 أشقاء.

تنتمي بانكس لعائلة بسيطة، كانوا يغدقون عليها الحب والأمان في طفولتها، وقدموا لها الدعم المعنوي، كما كانوا أول المشجعين لها في مسيرتها الفنية.

بانكس، كانت طفلة ذكية ونشيطة، ومتفوقة في دراستها، وكذلك في الرياضة، وبرعت في رياضة البيسبول وركوب الخيل، ولكن بعد أن كسرت ساقها أثناء لعب الرياضة، اتجهت حينها للمشاركة في مسرح المدرسة، والذي شهد بداية موهبتها.

تخرجت بانكس من مدرسة بيتسفيلد الثانوية عام 1992، ثم التحقت بجامعة بنسلفانيا، وتخرجت بتقدير امتياز في عام 1996، وكان تخصصها في الجامعة مزدوج؛ تخصص الاتصالات وتخصص فرعي في فنون المسرح.

عام 1998، أكملت دراستها في مسرح المعهد الموسيقي الأمريكي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وحصلت على درجة الماجستير في الفنون الجميلة.

بداية مسيرتها الفنية

انتقلت بانكس إلى نيويورك، وعاشت هُناك لفترة، حيثُ أضواء الشهرة، وبدأت تشق طريقها بالتمثيل، من خلال أدوار ثانوية بمسلسلات تلفزيونية، وأفلام، وظهرت لأول مرة في فيلم الدراما Surrender Dorothy.

انتقلت بانكس من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وحصلت على أدوار في عشرات الأفلام، بين الكوميديا والدراما والرعب والخيال العلمي، والفانتازيا.

وبعد نجاحها المُلفت في الفيلم الكلاسيكي Wet Hot American Summer، الذي أصدر عام 2001، لعبت دور سكرتيرة صحيفة تدعى بيتي برانت في فيلم Spider-Man لعام 2002، واكتسبت شهرة واسعة بسببه، وفي وقت لاحق من ذلك العام، ظهرت كموظفة بنك في فيلم Catch Me If You Can للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

وتبع ذلك العديد من الأدوار البارزة الأخرى، بما في ذلك فيلم The 40-Year-Old Virgin -2005، و Invincible -2006، و 2007-Meet Bill، و Zack and Miri Make a Porno-2008، و Definitely, Maybe- 2008. كما أنها كررت دورها في أجزاء متتالية لفيلم Spider-Man في عامي 2004 و2007.

في عام 2008، لعبت بانكس دور السيدة الأولى لورا بوش في فيلم السيرة الذاتية لـ جورج دبليو بوش من إخراج أوليفر ستون. وفي العام التالي ظهرت كضيفة شرف في مسلسل Scrubs.

بالإضافة إلى عملها السينمائي، واصلت بانكس العمل على التلفزيون بدور مميز في 30 Rock، وظهرت كمعلقة أخبار ، التي تقع في حب جاك الذي يجسد دوره أليك بالدوين، وكانت قد تلقت بانكس ترشيحات إيمي لعامي 2011 و2012 عن عملها هذا.

الحياة العاطفية

تحظى بانكس بحياة عاطفية مستقرة، حيث تزوجت من المنتج السينمائي ماكس هاندلمان في عام 2003، ومازالوا سويًا، ولديهما ابنان؛ فيليكس وماجنوس، وكلاهما ولدا عن طريق أم بديلة.



