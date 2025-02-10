نسرين طافش بإطلالة أبرز جمال قوامها.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بإطلالة أبرزت قوامها.

وقد ظهرت نسرين بفستان طويل وضيق باللون الأسود، بأكمام طويلة وقبة مفتوحة، ونسقت معه حذاء عالي باللون الأسود أيضاً مع حقيبة يد باللون الرمادي.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها، وطبقت على وجهها ماكياجاً ناعم يليق بملامحها.

وكانت نسرين قد أعلنت أنها دخلت القفص الذهبي قبل فترة قصيرة، وتزوجت من رجل أعمال مصري، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول اسمه.

أشارت نسرين طافش إلى أنها قطعت شهر العسل، لحضور حفل صناع الترفيه Joy Awards في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن لقاء إعلامي.

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