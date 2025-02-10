دينزل واشنطن خارج ترشيحات الأوسكار.. وهذا تعليقه المفاجئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيل استمر لأيام بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، تم الإعلان عن الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار الـ97، والتي ضمت قائمة من الأسماء اللامعة في هوليوود، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت غياب اسم دينزل واشنطن، نجم Gladiator II، عن سباق التمثال الذهبي.

ورغم التوقعات بترشيحه عن دوره في فيلم ريدلي سكوت الجديد، علّق دينزل واشنطن على استبعاده بمزيج من السخرية والواقعية، حيث قال في حوار مع New York Times:

“هل تمزح معي؟ أنا مستاء للغاية، لكني سعيد بكل ما فعلته وما أفعله”. وأوضح أنه لا يشعر بالإحباط رغم عدم ترشيحه عن دور ماكرينوس في الفيلم.

يُذكر أن واشنطن سبق أن حصد أوسكارين خلال مسيرته، الأولى عام 1989 كأفضل ممثل مساعد عن فيلم Glory، والثانية عام 2001 كأفضل ممثل عن Training Day، كما نال ثمانية ترشيحات أخرى، آخرها عام 2021 عن فيلم The Tragedy of Macbeth.

من جانبه، أدلى صامويل إل جاكسون بتصريح مثير حول الترشيحات والفوز بالجائزة، حيث قال في مقابلة مع أسوشيتد برس:

“القول بأن مجرد الترشيح شرف ليس دقيقًا، بل الشرف الحقيقي هو الفوز، وبعد فترة، لا أحد يتذكر من ترشح بل من فاز”.

وفي مفاجأة أخرى، أنجلينا جولي وفيلمها Maria خرجا من سباق الأوسكار، رغم ترشيحاتها السابقة لجوائز غولدن غلوب، أسترا، اختيار النقاد، وجوائز جوثام 2024. وكانت التوقعات تشير إلى دخولها قائمة أفضل ممثلة، إلا أن الأكاديمية خالفت التوقعات.

كما شملت قائمة النجوم المستبعدين من الترشيحات هذا العام أسماء بارزة مثل نيكول كيدمان وباميلا أندرسون، ما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الاختيار في نسخة الأوسكار الـ97.