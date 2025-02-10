ياسمين عبد العزيز في قصة حب مع شقيق زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، والذي يقدم قصة درامية اجتماعية رومانسية تتخللها الصراعات.

تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية “ليل”، السيدة الثرية المتزوجة من يوسف (خالد سليم)، والتي تنفصل عنه بعد اكتشاف زواجه سراً من رقية العسكري (نيكول سابا). عقب الطلاق، تدخل “ليل” في صراعات مع طليقها وزوجته الجديدة، بينما تجد الدعم من فارس (كريم فهمي)، الذي تنشأ بينهما علاقة عاطفية، مما يثير التساؤلات حول مصير هذا الحب مع تصاعد الأحداث.

المسلسل يشهد التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد نجاحهما معًا في “ونحب تاني ليه” خلال رمضان 2020، والذي حمل أجواء رومانسية مشابهة، حيث لعبت ياسمين دور امرأة تعيد اكتشاف الحب بعد الانفصال، وهو ما يتكرر بطريقة مختلفة في عملهما الجديد.

يشارك في بطولة المسلسل كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

وتُسجل هذه العودة مشاركة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان بعد غيابها الموسم الماضي، إذ كان آخر أعمالها مسلسل “ضرب نار” في رمضان 2023، الذي شاركها بطولته أحمد العوضي.