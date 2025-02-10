مي عز الدين تطلب الزواج من آسر ياسين.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت قناة “ON E” عن البرومو التشويقي لمسلسل “قلبي ومفتاحه”، بطولة النجمين مي عز الدين وآسر ياسين، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025. ويشكل هذا العمل أول لقاء درامي يجمع النجمين، في قصة تحمل طابعًا رومانسيًا مشوقًا.

قصة المسلسل.. حب يتحدى الماضي

تجسد مي عز الدين شخصية “ميار”، وهي امرأة مطلقة ثلاث مرات من زوجها “سعد”، تعيش في صراع بسبب خوفها من محاولاته لاستعادة ابنهما أو الاعتداء عليها. في المقابل، يلعب آسر ياسين دور “محمد عزت”، سائق في إحدى شركات النقل، الذي يقع في حبها. وأمام مخاوفها من طليقها، تفاجئه ميار بطلب الزواج، ليبدأ الصراع بين مشاعر الحب والماضي المعقد.

أجواء مشوقة وعمل درامي مكثف

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة (15 حلقة)، ومن المتوقع أن يقدم دراما مشوقة ومكثفة بعيدًا عن الإطالة التقليدية. ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم:

دياب

أشرف عبدالباقي

أحمد خالد صالح

حازم سمير

عايدة رياض

“قلبي ومفتاحه” من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج Media Hub سعدي-جوهر. كما يسجل العمل عودة المخرج تامر محسن إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام أربع سنوات، منذ تقديمه مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي عام 2021.

مع هذا الطاقم القوي والقصة المشوقة، يترقب الجمهور عرض “قلبي ومفتاحه” ليكون واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025.