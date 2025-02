سيلينا غوميز تحسم الجدل حول Emilia Pérez.. وهذا قرارها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم النجاح الذي حققه فيلم Emilia Pérez وحصده جوائز مرموقة في غولدن غلوب 2025 وحفل جوائز اختيار النقاد، إلا أنه يواجه موجة من الجدل، بدأت بعد تصريحات الممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاكسون، التي شنت هجوماً حاداً على الفيلم وصُنّاعه بسبب استبعادها من حضور الحملة الترويجية والمحافل السينمائية التي يُشارك فيها العمل.

وفي تطور جديد، علّقت سيلينا غوميز، خلال ظهورها في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، على الجدل المحيط بالفيلم، معربة عن انزعاجها من تأثير هذه الحملة السلبية على العمل، قائلة: “السحر الذي كان يحاوط الفيلم اختفى بعد كل هذه الضجة”.

أما عن التعليقات المسيئة التي وجهتها كارلا جاكسون ضدها، أكدت غوميز أنها لم تتأثر بالأمر، وأضافت: “ما زلت أشعر بالفخر لمشاركتي في هذا الفيلم، وسأختار خوض هذه التجربة في كل مرة تتاح لي الفرصة”.

وخلال الجلسة الحوارية، كشفت سيلينا غوميز عن نيتها الابتعاد عن الغناء والتركيز على التمثيل في المرحلة المقبلة، موضحة: “بعد تجربتي في هذا الفيلم، وقعت في حب السينما وصناعة الفن، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جداً بالنسبة لي أن أعود إلى الموسيقى بعد ذلك”.

على صعيد الجوائز، واصل فيلم Emilia Pérez تألقه خلال جوائز اختيار النقاد 2025، حيث تفوّق في ثلاث فئات رئيسية، أبرزها أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، متفوقاً على أفلام مثل All We Imagine as Light وFlow وKneecap. كما حصد الفيلم جائزة أفضل أغنية عن أغنية El Mal، التي أدتها زوي سالدانا، وتسلمها الملحنان كليمان دوكول وكاميل دالمايس.

أما النجمة زوي سالدانا، فقد واصلت حصد الجوائز، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، بعد فوزها بالجائزة نفسها الشهر الماضي خلال النسخة الـ82 من حفل غولدن غلوب 2025.

يُذكر أن Emilia Pérez هو فيلم موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية، صدر عام 2024، من تأليف وإخراج جاك أوديار، ومُستوحى من رواية Écoute للكاتب بوريس رازون. يضم العمل نخبة من النجوم، بينهم سيلينا غوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاكسون، أدريانا باز، إدغار راميريز، وتدور أحداثه حول زعيمة كارتل مكسيكية تُدعى جاسكون، تستعين بمحامية لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها.