في أول ظهور ببودكاست.. سلمان خان يكشف عن فترة سجنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم الهندي سلمان خان ضيفًا لأول مرة في تاريخه الفني على بودكاست Dumb Biryani، الذي يقدمه ابن أخيه أرهان خان، حيث تحدث عن جوانب شخصية وتجارب مهنية لم يكن جمهوره على علم بها، وكشف عن مفاجأة غير متوقعة، وهي الفترة التي قضاها في السجن.

قضية الصيد غير القانوني وفترة السجن

أدرج اسم سلمان خان في قضية عام 1998 تتعلق بالصيد غير القانوني للظباء السوداء، حيث صدر ضده في أبريل 2006 حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادته إلى سجن جودبور، لكنه أُطلق سراحه بكفالة بعد أيام قليلة. وفي عام 2018، حكمت عليه محكمة جودبور بالسجن مرة أخرى في قضية ذات صلة، ليقضي بضعة أيام في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة مجددًا.

العمل والانضباط.. فلسفة سلمان خان للنجاح

خلال حديثه في البودكاست، أكد سلمان خان على أهمية العمل الجاد والانضباط، مشيرًا إلى أن الاختباء وراء الأعذار مثل قلة النوم لا يؤدي إلى النجاح. وقال:

“أنا متعب؟ لا، استيقظ. بغض النظر عن مدى تعبك. لا أحصل على قسط من النوم؟ لا تنم. افعل شيئًا، ستنام تلقائيًا. أحيانًا أنام لمدة ساعة ونصف أو ساعتين، ثم في يوم من الأيام، مرة واحدة في الشهر، أنام سبع ساعات”.

كما أوضح أنه يستغل أي لحظة راحة قصيرة للنوم، قائلاً:

“في بعض الأيام، أحصل على استراحة لمدة خمس دقائق بين لقطات التصوير؛ لذلك أنام على الكرسي. في الأماكن التي لا يمكنني فيها فعل أي شيء، مثل عندما كنت في السجن، كنت أنام. لم أستطع فعل أي شيء حيال ذلك.. لكن عندما يتعلق الأمر بعملك أو عائلتك، فإن الجهد الذي يتعين عليك الاستمرار في بذله، تحتاج فقط إلى أن تكون هناك من أجل الأصدقاء والعائلة والعمل”.

أعمال سلمان خان المقبلة

يتصدر سلمان خان بطولة فيلم Sikandar للمخرج إيه آر موروجادوس، والذي يشاركه فيه كل من راشميكا ماندانا، كاجال أغاروال، ساتيراج، براتيك بابار، شارمان جوشي، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر هذا العام. كما يستعد للظهور في Kick 2 خلال الأشهر المقبلة، مما يزيد من ترقب جمهوره لأعماله القادمة.