“إذا خسر الملك”.. مسلسل تركي جديد يعيد خالد أرغنتش إلى الشاشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب عشاق الدراما التركية، سواء في تركيا أو في العالم العربي، عرض المسلسل الجديد “إذا خسر الملك”، الذي من المتوقع أن يكون أحد أبرز الإنتاجات التركية لهذا العام. ويأتي هذا الترقب بعد الكشف عن الإعلان الترويجي الأول الذي حظي بتفاعل واسع، خاصة أنه يشهد عودة النجم خالد أرغنتش، الذي اشتهر بدوره في “حريم السلطان”.

إعلان ترويجي مشوق وعودة مرتقبة

بدأت التحضيرات لمسلسل “إذا خسر الملك” منذ بداية العام الماضي، وتم الكشف عن إعلانه الترويجي الأول قبل ثلاثة أسابيع، مرفقًا بعبارة غامضة:

“في قديم الزمان، في بلد مغطى بالقش وأبراجه تصل إلى السماء، عاش ملك وسيم جداً”.

كما أُصدر مؤخرًا البوستر الرسمي للمسلسل، والذي حمل عبارة أخرى مثيرة للاهتمام:

“هل انتصارك مرآة لخسارتك؟”

قصة تجمع بين الدراما والرومانسية

يتناول المسلسل قصة “كنان”، الذي يجسد دوره خالد أرغنتش، وهو رجل اعتاد أن يعيش كـ”ملك” تحت رعاية والدته، متحكمًا في كل شيء من حوله. لكنه سرعان ما يواجه أحداثًا تقلب حياته رأسًا على عقب، لتبدأ رحلته في عالم لم يكن مستعدًا له، خاصة بعد وقوعه في حب نادلة تعمل في أحد المطاعم التي يرتادها.

طاقم العمل المميز

يضم المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم:

ميرفي ديزدار، جيهان تالا، نيلبيري شاهينكايا، مراد غاريباوغلو، نالان كوروكيم، فولدين سوغوت إتيك، إزجي أولوسوي، أصليهان جوربوز، فرهان غولشاه فارليوغلو، إيديل ينير، آيشين غورلر، علي ريزا كويبيلاي، وفرحات يلماز، جانان شاميوردو.

“عائلة شاكر باشا” يعود في 2025 مع مفاجآت كبيرة

من جهة أخرى، ينتظر عشاق الدراما التركية أيضًا عرض الموسم الثاني من مسلسل “عائلة شاكر باشا” في النصف الثاني من عام 2025. وسيشهد الموسم الجديد انضمام النجمتين هازال كايا وإيدا إيجي، حيث ستجسد الأخيرة دور فخر النساء زيد، الرسامة التركية الشهيرة.

يروي “عائلة شاكر باشا” قصة حقيقية عن شاكر باشا، أحد الشخصيات البارزة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ورغم نجاح الموسم الأول، واجه العمل العديد من التحديات، أبرزها اعتراض أحفاد شاكر باشا على بعض الأحداث، ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية. كما تعرض القصر المستخدم في التصوير لحريق كبير، تسبب في خسائر تقدر بـ 50 مليون ليرة تركية.

مع كل هذه المستجدات، يترقب الجمهور تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال، التي تعد بإثارة وتشويق كبيرين في عالم الدراما التركية.