ظهور غير متوقع لتوم كروز في سوبر بول يشعل الشائعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب مشجعو سوبر بول بالصدمة يوم الأحد عندما تابعوا المباراة الكبيرة وشاهدوا النجم توم كروز على شاشات التلفزيون الخاصة بهم.

وانتقل المشاهدون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراف بأنهم لا يستطيعون تصديق أعينهم حول مدى اختلاف أسطورة التمثيل البالغ من العمر 62 عامًا مقارنة بإطلالاته السابقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعترف العديد من الأشخاص أنهم يعتقدون أن جلد وجه نجم الحركة يبدو “ممدودًا” بشكل غريب، مما أدى إلى شائعات بأنه خضع لجولة من التعديلات التجميلية قبل تصوير الإعلان البارز حول لحظات تاريخية في اتحاد كرة القدم الأميركي من السنوات الماضية.