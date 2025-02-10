شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بأغاني محمد العزبي على المسرح الصغير الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان محمد العزبى سلطان الموال احتفالاً بذكرى ميلاده وتستضيف أرملته إحسان على محمد، الشاعر محمد العسيرى وتديرها الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين ويتخللها فقرة فنية لمركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار تضم مجموعة من أعمال الفنان الكبير، وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 12 فبراير على المسرح الصغير.

جدير بالذكر ان الفنان محمد العزبى ولد في 20 فبراير 1938 ويعد من أبرز مطربى الأغنية الشعبية، نجح فى تحقيق مكانة متميزة في غناء الموال الشعبى وصلت به لقلوب وأذواق الجماهير بمختلف الفئات، تميز صوته بنبرة من الشجن العذب، أنضم لفرقة رضا ومن أبرز أغنياته "الأقصر بلدنا" و"فانوس رمضان" و"إزى الصحة" و"حتشبسوت".

وقد اكتسبت أغنيته "عيون بهية" شهرة خاصة بمصر والبلاد العربية، والتى كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدى ورحل عن عالمنا فى 5 فبراير عام 2013.