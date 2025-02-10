شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لنقاد السينما تعلن جوائز مسابقة أفضل فيلم لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مسابقة الفيلم المصري لعام 2024، دورة “سيدة الغناء العربي أم كلثوم”، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق، وفيما يلي أبرز الجوائز التي تم الإعلان عنها خلال الحفل في فبراير 2025:

وحصل على جائزة أفضل فيلم: “رفعت عيني للسما”، أما جائزة أفضل إخراج: المخرج هاني خليفة عن فيلم “404”، وحصل على جائزة أفضل إخراج عمل أول: ندى رياض وأيمن الأمير عن فيلم “رفعت عيني للسما”، وجائزة أفضل سيناريو حصل عليها خالد منصور ومحمد الحسيني عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، أما جائزة أفضل ممثل ذهبت إلى محمد ممدوح عن فيلم “404”.

وحصل على جائزة التمثيل الخاصة عصام عمر عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، أما جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها منى زكي عن فيلم “404”، وجائزة التمثيل الخاصة ذهبت إلى سما إبراهيم عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وجائزة أفضل وجه صاعد ذهبت إلى أحمد بهاء عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وحصل على جائزة أفضل تصوير أحمد طارق عن فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وجائزة أفضل موسيقى حصلت عليها سعاد بشناق عن فيلم “رحلة 404”، أما جائزة أفضل ديكور حصل عليه عاصم علي عن فيلم “الهوي سلطان”، وجائزة أفضل مونتاج ذهبت إلى فيرونيك لاجواد وأحمد مجدي مرسي عن فيلم “رفعت عيني للسما”، وجائزة أفضل صوت ذهبت إلى جمعة عبد اللطيف عن فيلم “الهوي سلطان”، أما جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم يدعم السياحة المصرية، ذهبت إلى فيلم “بحر الماس”.



جمعية نقاد السينما