شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى فى حفل توزيع جوائز والده: سيتم تحويل السيناريوهات الفائزة لأعمال سينمائية والان مع تفاصيل الخبر

انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، تحت شعار "يوم الوفاء"، بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، حيث شهد الحفل تكريم عدد من الرموز الفنية.

وفي كلمته، قال الناقد الأمير أباظة: "الجمعية المصرية لنقاد السينما تمتلك تاريخًا طويلًا في دعم الثقافة السينمائية منذ تأسيسها، حيث ساهمت في إطلاق المهرجانات الدولية، بدايةً من مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وغيره من الفعاليات، ورغم توقف أنشطتها لفترة عادت الجمعية بقوة عام 1988 لتستكمل دورها الرائد، وتحمل رسالة حب وتقدير للسينما المصرية".

وخلال الحفل، تم تكريم اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، وتسلمت درع التكريم حفيدتها سناء جميل، التي أعربت عن سعادتها البالغة وشكرت الجمعية على هذه اللفتة. كما تم تكريم الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، تقديرًا لإسهاماتها المميزة.

كما شهد الحفل تكريم لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، بحضور الدكتور والإعلامي عمرو الليثي، الذي وجه الشكر لأعضاء اللجنة وللجهات الراعية، مشيرًا إلى أهمية هذه الجائزة التي تُمنح منذ وفاة والده السيناريست الكبير ممدوح الليثي.

وأوضح الليثي أن هذا العام شهد تشكيل مجلس أمناء خاص بالجائزة، يضم كلًا من: مسعد فودة، والدكتور أشرف زكي، والمخرج هاني لاشين، والناقد أمير أباظة. وأضاف: "الهدف من الجائزة هو تشجيع المواهب الشابة في مجال كتابة السيناريو، ويعمل مجلس الأمناء على دعم هؤلاء الكُتاب، مع السعي لتحويل بعض الأعمال المتميزة إلى أفلام سينمائية، ليكون ذلك باكورة أعمال المجلس في خدمة السينما المصرية".



سعيد شيمي



عمرو الليثي