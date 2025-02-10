شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا تكرم عددًا من العاملين المتميزين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية عددًا من العاملين المتميزين فى احتفالها المنتظم بالعامل المثالى والذى يعد تشجيعًا لهم على مواصلة العطاء وأيضًا أعضاء فريق الأوبرا لكرة القدم والذى فاز بالمركز الأول فى بطولة دورى الهيئات الحكومية.

وقالت الدكتورة لمياء زايد إن دار الأوبرا منذ افتتاحها حققت مكانة مميزة على الساحة الإبداعية المحلية والعالمية بإخلاص أبنائها وتفانيهم فى العمل، وأكدت أن الفرصة متاحة لجميع العاملين للتعبير عن أنفسهم وتأكيد إمكاناتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابًا على المسيرة الناجحة لأحد أهم قلاع الفنون والثقافة فى مصر، وتابعت أن التكريم يعمل على تحفيز القدرات لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالوطن على كل المستويات، وتوجهت بالشكر للجميع على أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية وحثتهم على استمرار جهودهم للحفاظ على المكتسبات التى حققتها الأوبرا فنيًا وإداريًا.

وقد سبق أن قامت الدكتورة لمياء زايد أيضًا بتكريم العاملين بمعهد الموسيقى العربية لحفاظهم على المبنى التاريخى وتميزهم وسعيهم لتحقيق النتائج الأفضل بهدف استدامة الشكل اللائق لدار الأوبرا.



رئيسة الأوبرا تكرم عددًا من العاملين المتميزين



لمياء زايد تكرم عددًا من العاملين المتميزين



تكريم عدد من العاملين المتميزين



رئيسة الأوبرا تكرم عددًا من العاملين المتميزين



رئيسة الأوبرا تكرم العاملين المتميزين