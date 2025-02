سيلينا غوميز ترد على الجدل الدائر حول فيلمها Emilia Pérez

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - رغم النجاح الذي حققه فيلم Emilia Pérez، والجوائز التي حصدها في غولدن غلوب 2025، وحفل توزيع جوائز اختيار النقاد الأخيرة، إلا أنه يحاوطه العديد من المشاكل، والتي بدأتها الممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاكسون، بعد أن شنت هجوماً حاداً على الفيلم وصناعه، وذلك لأنهم قاموا باستبعادها من حضور حملة الترويج للفيلم، وكذلك رفضوا حضورها المحافل والمهرجانات السينمائية التي يشارك فيها الفيلم، وأخيراً تحدثت سيلينا غوميز عن هذا الأمر في آخر ظهور لها.

سيلينا غوميز ترد على الانتقادات المسيئة

سيلينا غوميز، البالغة من العُمر 32 سنة، أبدت انزعاجها من الجدل الدائر حول الفيلم، وذلك أثناء حضورها مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، أمس، وقالت إنها تشعر بأن "السحر" الذي كان يحاوط الفيلم قد اختفى بعد هذه الحملة السلبية.

وعن التعليقات المسيئة التي وجهتها كارلا لـ غوميز، قالت: "أنا بخير، ولم أتأثر، ومازلت أشعر بالفخر لمشاركتي في هذا الفيلم، وممتنة، وإذا تكرر الأمر مراراً وتكراراً فسوف أختار في كل مرة أن أشارك فيه".

Embed from Getty Images

وفي الجلسة الحوارية، أعربت غوميز عن تفكيرها في الانخراط بالتمثيل، والبُعد قليلاً عن الغناء، وقالت: "أنا مستعدة للتركيز فقط على التمثيل في الأفلام والتلفزيون بعد تجربتي في الفيلم، لأنني أحببت السينما وصناعة الفن والتواجد حول هؤلاء الأشخاص الموهوبين المذهلين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى الارتقاء بي طول الطريق، أعتقد أنه سيكون من الصعب جداً بالنسبة لي أن أعود إلى الموسيقى بعد ذلك".

جوائز حصدها Emilia Pérez في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025

اكتسح الفيلم الناطق باللغة الفرنسية Emilia Pérez، بطولة النجمة العالمية سيلينا غوميز، جوائز اختيار النقاد 2025 Critics Choice Awards، والذي تفوق على منافسيه في 3 فئات، وحصد 3 جوائز مهمة لهذا العام.

وحصد الفيلم الكوميدي الموسيقي جائزة أفضل أغنية، عن الأغنية الإسبانية "El Mal"، غناء زوي سالدانا، وتسلم الجائزة الملحنان كليمان دوكول وكاميل دالمايس.

كما فاز الفيلم أيضاً بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز على نظرائه؛ فيلم"All We Imagine as Light"، فيلم "Flow"، فيلم "I’m Still Here"، فيلم "Kneecap"، وفيلم "The Seed of the Sacred Fig".

فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez.

وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة أيضاً خلال الشهر الماضي، في النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.

فيلم Emilia Pérez

فيلم Emilia Pérez هو فيلم موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها.



قد ترغبين في معرفة حفل جوائز اختيار النقاد 2025 يشهد تكريم رجال الإطفاء في لوس أنجلوس



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».