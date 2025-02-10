محمود نصر يشوق الجمهور لدوره في مسلسل البطل: كار الأموات بطلناه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - مع اقتراب موسم دراما رمضان، حرص الفنان محمود نصر على تشويق متابعيه ومحبيه لمسلسل "البطل" الذي يخوض به المنافسة في هذا السيزون؛ إذ نشر بوستر المسلسل عبر صفحته على "إنستغرام" وسط تفاعل وحماس من الجمهور، إذ ظهر عليه بوجهين الأول وهو في مرحلة الشباب والثاني وهو في مرحلة عمرية متقدمة، ومن حوله النجوم الآخرين المشاركين معه في العمل، وهم: نور علي وخالد شباط.

وجاء التعليق الذي أرفقه مع البوستر محيراً للغاية حيث قال: "كار الأموات بطلناه. البطل".

مسلسل "البطل"

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يستند العمل إلى نص مستوحى من فكرة للمسرحي الراحل ممدوح عدوان، حيث شارك في صياغة النص المخرج الليث حجو بالتعاون مع الكاتب رامي كوسا، كما يهدف العمل إلى تقديم رؤية عصرية لنصوص عدوان؛ ما يضيف إلى المسلسل لمسة فنية فريدة.

العمل يضم نخبة من أبرز النجوم السوريين والعرب، أبرزهم: بسام كوسا، هيما إسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، جرجس جبارة، همام رضا، وآخرون.



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شخصية مميزة وسط أحداث "ولاد بديعة"

ولمع اسم الفنان محمود نصر في السيزون الرمضاني من العام الماضي من خلال مسلسل "ولاد بديعة"؛ إذ قدم شخصية "مختار" التي عانت من اضطراب وأمراض نفسية بسبب اتفاق جميع أشقائه عليه وسلب حقوقه من ميراث والده، ليقرر اللجوء إلى الطبيب النفسي.

ودارت أحداث العمل حول أربعة أشقاء يعيشون مع والدتهم وتُدعى "بديعة" في حي شعبي بمدينة دمشق بسوريا، وتبذل الأم جهوداً جبارة لتربية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، فيما يُقابل كل منهم العديد من الصعاب والتحديات في رحلة سعيهم لتحقيق أحلامهم المختلفة، وضم العمل كوكبة من نجوم الدراما العربية منهم: سلافة معمار، سامر إسماعيل، محمود نصر، نادين تحسين بيك، نادين خوري، وإمارات رزق، والعمل من تأليف كل من علي وجيه، يامن حجلي، وإخراج رشا شربتجي.

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