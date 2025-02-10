لبنى عبد العزيز تعلن وفاة والدتها 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - أعلنت الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز، عن خبر وفاة والدتها، من خلال منشور لها عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الرسمي بـ"إنستغرام".

لبنى عبد العزيز تعلن الخبر

وجاء إعلان الفنانة لبنى عبد العزيز لهذا الخبر عبر نشرها صورة تحتوي على دعاء لوالدتها الراحلة متمنية من الله عز وجل أن يدخلها جناته قائلة: "إن لله وانا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، اللهم ابدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها"، ولم تحدد "لبنى" حتى وقتنا هذا أي تفاصيل تتعلق بمراسم الدفن أو العزاء.

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب لبنى عبد العزيز على إنستغرام

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مشاركات درامية سابقة

وعُرض للفنانة لبنى عبد العزيز مؤخرًا مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحدث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشر عاما لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

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كما عرض مؤخراً لها مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمة الشريف.



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