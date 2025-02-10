ياسمين عبد العزيز تقع في حب شقيق زوجها.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - نشاهد مسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي يتواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025، دخول ياسمين عبد العزيز في علاقة عاطفية مع شقيق زوجها، ليكون الجمهور أمام قصة مرتقبة ستنكشف طبيعتها خلال حلقات العمل الذي يدور في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسية التي لا تخلو من الصراعات.
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ويُسجل "وتقابل حبيب" التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في الدراما التلفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2020، والمفارقة أن ياسمين عبد العزيز دخلت في قصة حب مع كريم فهمي بعد انفصالها عن زوجها الذي جسد دوره الفنان شريف منير، ليُعيد الثنائي في رمضان هذا العام الأذهان إلى قصتهما الرومانسية في "ونحب تاني ليه".
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وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.
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قصة ياسمين عبد العزيز مع كريم فهميياسمين عبد العزيز تظهر خلال أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" بشخصية "ليل" السيدة الثرية المتزوجة من يوسف (خالد سليم)، وتنفصل منه بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل ياسمين في معارك مع طليقها وزوجته، ويساعدها فارس (كريم فهمي) الذي تدخل معه في علاقة عاطفية، فكيف ستكون نهاية هذه العلاقة مع توالي الحلقات.
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https://www.instagram.com/p/DFva3INoH8T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرز
ويُسجل "وتقابل حبيب" التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في الدراما التلفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2020، والمفارقة أن ياسمين عبد العزيز دخلت في قصة حب مع كريم فهمي بعد انفصالها عن زوجها الذي جسد دوره الفنان شريف منير، ليُعيد الثنائي في رمضان هذا العام الأذهان إلى قصتهما الرومانسية في "ونحب تاني ليه".
أبطال مسلسل "وتقابل حبيب""وتقابل حبيب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي
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وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».