ياسمين عبد العزيز تقع في حب شقيق زوجها.. رمضان 2025

قصة ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي

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أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - نشاهد مسلسل "" للفنانة، والذي يتواصل تصويره للعرض في، دخولفي علاقة عاطفية مع شقيق زوجها، ليكون الجمهور أمام قصة مرتقبة ستنكشف طبيعتها خلال حلقات العمل الذي يدور في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسية التي لا تخلو من الصراعات.ياسمين عبد العزيز تظهر خلال أحداث مسلسل "" بشخصية "ليل" السيدة الثرية المتزوجة من يوسف ()، وتنفصل منه بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري ()، وبعد انفصالها تدخل ياسمين في معارك مع طليقها وزوجته، ويساعدها فارس () الذي تدخل معه في علاقة عاطفية، فكيف ستكون نهاية هذه العلاقة مع توالي الحلقات.يمكنكِ قراءة.. البطولة النسائية الأبرز في دراما رمضان 2025: ياسمين عبد العزيز ومي عمر الأبرزويُسجل "" التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في الدراما التلفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "" الذي تم عرضه في، والمفارقة أندخلت في قصة حب مع كريم فهمي بعد انفصالها عن زوجها الذي جسد دوره الفنان شريف منير، ليُعيد الثنائي في رمضان هذا العام الأذهان إلى قصتهما الرومانسية في "ونحب تاني ليه"." يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولةكريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجييمكنك قراءة أيضاً.. حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025وتعودإلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل ""، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته: أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».