شجون الهاجري حاضرة في دراما رمضان بوحوش.. وهكذا ظهرت على بوستر المسلسل 

مسلسل "وحوش"

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"فعل ماضي" عمل درامي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - أزاحت الفنانةالستار عن الملصق الدعائي لمسلسل "وحوش" الذي تخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر؛ إذ شاركت متابعيها هذا الملصق عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وجاء ظهورها عليه ملفتاً للنظر؛ إذ وجدناها جالسة على الأرض بظهرها، وتحمل بيدها مبلغاً كبيراً من النقود، ويقف أمامها الفنان فيصل العميري وهو ينظر لها بدهشة ومصاباً في إحدى ذراعيه.يجمع مسلسل "وحوش" مجموعة من نجوم الدراما الكويتية منهم بشار الشطي وشجون الهاجري، هيا عبد السلام، فيصل العميري، وعلي كاكولي، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لكل من حسن عبدال وعبد الله البلوشي.وتدور قصة المسلسل في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، ويقدم مجموعة من القصص المثيرة، وهو من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج محمد سلامة وسعيد الماروق.يمكنكم قراءة... شجون الهاجري: قدمت مريم في ملفات منسية بواقعية ونجاح مسرحية صنع في الكويت وراءه مجهود كبير.. حوار خاص لـ "الخليج 365"وكان للفنانةتواجد درامي مميز في مسلسل "فعل ماضي" الذي تصدر الترند وقت عرضه، بعدما أصبحت أحداثه محور اهتمام محبي الأعمال الدرامية.وجاءت قصة المسلسل حول شخصية "هند" التي قدمتها شجون الهاجري التي تعيش بسلام مع أسرتها المكونة من زوجها الطبيب المرموق وابنتيها، ولكن ماضيها الصاخب بالسهرات الخاصة يهدد بالانكشاف عندما يظهر شريكها السابق في حياتها من جديد.مسلسل "فعل ماضي" من تأليف علياء الكاظمي، ويضم عدداً من النجوم منهم علي كاكولي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بو غاشا، يعقوب الحزباوي، ظمي، زينة مكي، وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».