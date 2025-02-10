مي الغيطي تكشف عن تعرضها لحادث مروع قبل 7 أشهر.. بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 08:52 مساءً - كشفت الفنانة مي الغيطي عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تلقت أكثر من سؤالاً حول هذا الغياب سواء على السوشيال ميديا أو المشاركة في الأعمال الفنية، لتفاجئ متابعيها بأن هذا الاختفاء جاء بسبب تعرضها لحادث كبير قبل 7 أشهر أثناء تواجدها خارج مصر نتج عنه إصابات عديدة في مناطقة متفرقة بجسدها.

مي الغيطي تسترجع ذكريات تعرضها لحادث مروع

واسترجعت مي الغيطي ذكرياتها مع فترة تعرضها للحادث عبر نشر عدد من الصور أثناء إصابتها على حسابها بموقع "إنستغرام" وروت القصة كاملة، حيث كتبت: "في ناس كثيرة بتسألني أنا كنت مختفيه ليه.. من 7شهور كنت في حادثة حصلت في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل في العربية إللي كنت فيها، واتصبت إصابات بالغة، حصلي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان عندي إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي".

وأضافت مي الغيطي: "قعدت في المستشفى أسابيع في تايلاند ورجعت مصر علشان أكون مع أهلي وأتعالج وسط دعمهم، ومكنتش حابة أشارك إللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط، وبعد علاج طبيعي فتره وكل شوية نكتشف حاجة جديدة، أنا دلوقتي أحسن بكتير جداً الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فتره نسبياً قليلة".

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وتابعت مي الغيطي: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتي عشان أقول إن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء، أقوى بكتير مما نتخيل وإن التعافي بياخد وقت، بس بييجي، لو إنت بتمر بوقت صعب، أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك إنك هتكون أحسن بجد بيفرق في قدرتنا على تحمل الصعاب".

مي الغيطي تتعرض للتهديد بسبب الزواج

ويأتي كشف مي الغيطي عن تعرضها لحادث بعد أسابيع قليلة من تعرضها للتهديد من فرد أمن يعمل في التجمع السكني الذي تسكن فيه برفقة والدها الكاتب والإعلامي محمدالغيطي، بعدما طلب الزواج منها مرسلاً لها رسائل تهديد في حالة رفضها طلبه، ليقوم والد مي الغيطي على الفور بتقديم بلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

الفنانة مي الغيطي كانت قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب وهو شاب إنجليزي يدعى إندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بـ"إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏.. الحمد لله.. شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي الفنية، مسلسل "مسار إجباري" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، والذي عادت به إلى المنافسات الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، وشاركت في بطولة العمل إلى جانب: عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، جوري بكر، نورين أبوسعدة، ومحمودالبزاوي، وجاء العمل من ‏إخراج نادين خان، ومن تأليف باهر دويدار.

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