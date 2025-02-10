كارول سماحة تواصل تألقها.. نجاح جديد في بونتا كانا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة في حفل غنائي ساحر ضمن فعاليات مهرجان الأغنية العربية (Blu Mar 2025)، الذي أقيم في بونتا كانا، إحدى أبرز الوجهات الساحلية في العالم، حيث قدّمت ليلة استثنائية ألهبت حماس الجمهور من مختلف الدول.

وسط أجواء حماسية، اعتلت كارول سماحة المسرح بأداءٍ يخطف الأنفاس، مقدمةً باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور بحماسة، مرددين كلماتها وسط أجواء مفعمة بالطاقة والإحساس. وتميز الحفل بإنتاجٍ ضخم وإضاءة مبهرة أضافت سحرًا خاصًا لأدائها، ما جعل الليلة ذكرى لا تُنسى لكل من حضرها.

وشكّل هذا الحدث محطة بارزة في فعاليات Blu Mar 2025، الذي يجمع نخبة من نجوم الأغنية العربية في وجهة استثنائية، مقدّمًا تجربة فنية راقية وسط مناظر خلابة على شواطئ البحر الكاريبي.

يأتي هذا النجاح تزامنًا مع تحقيق كارول سماحة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالها الغنائية المصورة، فيديو كليب أغنية “كتير بخاف”، من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان. الأغنية صدرت ضمن ألبومها الجديد “مختلفة”، أما الكليب فهو من إخراج Thierry Vergnes، الذي سبق وحققت معه نجاحات عديدة خلال مسيرتها الفنية، ما زاد من الترقب والإعجاب بالعمل الجديد الذي لاقى أصداء واسعة منذ إطلاقه.

يُذكر أن كارول سماحة تواصل نجاحاتها الفنية من خلال حفلاتها المميزة وأعمالها الموسيقية التي تحصد تفاعلًا كبيرًا، مؤكدةً مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية على الساحة الفنية.