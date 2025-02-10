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عبيدة أمير مع لايف ستايلز ستوديوز.. بدل الأغنية أغنيتين!

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عبيدة أمير مع لايف ستايلز ستوديوز.. بدل الأغنية أغنيتين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل لايف ستايلز ستوديوز تعزيز إنتاجاتها الغنائية مع الفنانة عبيدة أمير، حيث تستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “قلبي دليل”، وذلك بعد الإعلان عن أغنيتها المرتقبة “كام فراق”.

الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام غلاب، وتأتي ضمن خطة الشركة لدعم المواهب الشابة وتقديم أعمال مميزة للجمهور.

ومن المقرر أن يتم تصوير فيديو كليب “قلبي دليل” بالتزامن مع تصوير فيديو كليب “كام فراق” تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، في إحدى الدول الأوروبية، في خطوة تعكس حرص الشركة على تقديم إنتاجات بصرية راقية تتماشى مع مستوى الأغاني المطروحة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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