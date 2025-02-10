شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة ودراما.. المتحدة تطرح برومو تشويقى لأقوى المسلسلات فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو تشويقى للشعب المصري والعربى تضمن مجموعة من المسلسلات الدرامية المتنوعة ما بين الصعيدي والكوميدي والتراجيدي والشعبي لإرضاء كل الأذواق.

وعلقت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة على الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام": "استعدوا لدراما رمضان 2025 مع إنتاجات الشركة المتحدة"، إثارة، ودراما، وتشويق بلا حدود! نجومكم في أقوى الأعمال المنتظرة.. استعدوا للمفاجآت!

وتحضر الشركة المتحدة وجبة دسمة للمشاهدين في شهر رمضان 2025، حيث تضم قائمة المسلسلات كلاً من: فهد البطل، الغاوي، وتقابل حبيب، قهوة المحطة، حكيم باشا، أثينا، إخواتي، لام شمسية، الحب كله، ظلم المصطبة، ولاد الشمس، شهادة معاملة أطفال، جودر 2، النص، عايشة الدور، عقبال عندكوا، الكابتن، حسبة عمرى، الشرنقة، كامل العدد+