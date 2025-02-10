شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساحرة لـ "ديزني أون آيس" إلى مصر فى ختام جولته العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدًا على مكانة مصر المتنامية كمركز رئيسي للترفيه العالمي، تستعد القاهرة لاستضافة الجولة الختامية لعروض ديزني أون آيس، التي جابت مختلف أنحاء العالم لتُبهر أكثر من 1.5 مليون متفرج ضمن جولة عالمية تحتفل بمرور 100 عام على إطلاق العروض.

ويأتي هذا الحدث العالمي الذي تنظمه شركة "Dino Activations"، الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر، وبالتعاون مع الشركة العالمية الرائدة في الترفيه "Feld Entertainment تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وشركة "مدينة مصر" (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، في خطوة تؤكد سعي "Dino Activations" لتعزيز المنتج الترفيهي في مصر ومنح الجماهير تجربة لا تُنسى.

من المقرر إقامة العروض في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والتي يتم تجهيزها على أعلى المستويات العالمية لاستقبال عروض مميزة، في الفترة من 21 إلى 31 مايو 2025، حيث ستتحول الصالة المغطاة إلى عالم ساحر مستوحى من "ديزني"، وستنبض الحياة بقصص ديزني الشهيرة على الجليد، من خلال ديكورات خلابة وتأثيرات بصرية مذهلة تضمن تجربة غامرة تبقى في الذاكرة.

هذا وتتميز العروض هذا العام بمشاركة أكثر من 100 متزلج محترف من مختلف أنحاء العالم، مدعومين بفريق إنتاج مكون من 150 متخصصًا يعملون على تقديم تجربة لا مثيل لها، وسيحظى الجمهور بمشاهدة أداء مبهر، وتصميمات رقص إبداعية، وأزياء مبهرة، ومؤثرات خاصة متطورة تأسر القلوب.

ولكي يتمكن أكبر عدد من الجماهير من الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة وتأكيدًا على التزامها بتقديم تجربة استثنائية تُناسب جميع الفئات، حرصت "Dino Activations" على توفير تذاكر بأسعار تنافسية تبدأ من 250 جنيهًا، مع مجموعة من الخيارات التي تشمل خصومات للحجز المبكر، وباقات خاصة للعائلات والمجموعات، بالإضافة إلى خطط دفع مرنة، التذاكر متاحة عبر منصة "تذكرتي"، لضمان سهولة الحجز والوصول إلى العرض المرتقب.

وتعليقًا على ذلك صرح محمد عامر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Dino Activations: "نسعى في "Dino Activation" إلى إثراء عالم الترفيه في مصر وتعزيز المنتج الترفيهي عبر تقديم تجارب عالمية مليئة بالسحر والإبهار، حيث نقدم عروضًا عالمية تمنح العائلات لحظات استثنائية وتخلق ذكريات تدوم للأبد، لذلك كنا حريصين على توفير التذاكر بأسعار تناسب الجميع، فبالنسبة لنا تنظيم فعاليات مبهرة مثل ديزني أون آيس ليس مجرد عرض مسرحي، بل تجربة غامرة تنقل الجماهير إلى عالم من الخيال والبهجة تجعلهم يعيشون هذه الأجواء من داخل مصر، لذلك نتوقع حضور أكثر من 200 ألف زائر، استكمالًا للنجاح المبهر الذي حققناه في الدورة السابقة والذي يؤكد الشغف الكبير بهذه العروض ويبرز نجاحنا في تقديم محتوى ترفيهي يرتقي إلى أعلى المستويات العالمية على أرض مصر."

وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع مدينة مصر كراعي رسمي لـ ديزني أون آيس في مصر، هذه الشراكة، التي بدأت مع شركة مدينة مصرمع سيرك دو سوليه وشهدت نجاحًا مذهلًا وإقبالًا واسعًا، كما أن رعاية وزارة السياحة لهذا العرض هو خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للترفيه العالمي، حيث نجلب للعائلات لحظات لا تُنسى وتجارب مفعمة بالسحر والإبداع، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات معًا."

من جانبه، أعرب السيد ستيفن أرمسترونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Feld Entertainment العالمية في أوروبا والشرق الأوسط والمنتج العالمي لعروض ديزني أون آيس، عن سعادته بعودة عروض ديزني أون آيس العالمية إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أن الجولة في الشرق الأوسط لا تكتمل دون العرض في مصر، التي تمثل محطة ختامية مميزة بعد النجاحات التي حققتها العروض في جميع أنحاء العالم، وشدد على أن مصر تُعد واحدة من أبرز الأسواق لعروض ديزني أون آيس ، حيث تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها وجهة أساسية ضمن الجولة العالمية. كما توقع أن تشهد العروض إقبالًا كبيرًا هذا العام، نظرًا لمكانتها كواحدة من أهم الفعاليات الترفيهية التي ينتظرها الجمهور المصري بشغف، مقدمًا تجربة فريدة تمزج بين السحر والإبداع البصري في أجواء عائلية مبهرة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، عبر المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن سعادته برعاية هذا الحدث المهم وصرح قائلاً: "تُعد الشراكة الاستراتيجية مع Dino Activations لرعاية عروض ديزني أون آيس جزءًا من رؤيتنا الطموحة لتقديم تجارب مبتكرة وثرية في مصر، والتي تتضمن جذب الفعاليات الترفيهية العالمية التي تعزز من التنوع الثقافي والتجارب العائلية، بما يساهم في دعم الإبداع والابتكار داخل المجتمع المصري. يعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجيتنا لتشكيل شراكات تهدف إلى إثراء مشهد الترفيه في مصر، وتمتد هذه الشراكة من تعاوننا السابق في عرض "أوفو" من سيرك دو سوليه. ومن جانبنا، نسعى في مدينة مصر دائمًا للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات عبر الشراكات والمبادرات المبتكرة".

ويحمل هذا الحدث طابعًا خاصًا، حيث يُعد "ديزني أون آيس" جزءًا من ذكريات أجيال عديدة من المصريين منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يجعله من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية التي تجمع العائلات في أجواء ساحرة من الموسيقى والألوان. ومن المتوقع أن يجتذب العرض هذا العام أكثر من 200 ألف مشاهد، ما يعكس الشغف الجماهيري المستمر بهذا الحدث العالمي.

فمنذ انطلاق جولته العالمية في عام 2023، واصل "ديزني أون آيس" تحقيق نجاح مبهر، حيث قدم 366 عرضًا حيًا في 17 دولة عبر ثلاث قارات: أمريكا اللاتينية، أوروبا، وآسيا، وجذب أكثر من 1.379 مليون مشاهد حول العالم. وقد شملت الجولة دولًا مثل الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا وبولندا، لتكون مصر المحطة الأخيرة في هذه الجولة العالمية المتميزة.

خلال العرض، سيعيش الجمهور السحر برفقة Mickey Mouse، الذي يقود موكبًا يضم أكثر من 50 شخصية محبوبة، بما في ذلك Minnie Mouse وDonald Duck وGoofy، بالإضافة إلى نخبة من أميرات ديزني مثل سندريلا، رابونزل، أرييل، سنو وايت، وتيانا. كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعالم Frozen الشتوي مع آنا وإلسا وأولاف الظريف، حيث يُظهرون أن الحب الحقيقي هو أعظم أشكال السحر.

بينما تنطلق العائلات في رحلة إلى مدينة مفعمة بالحياة تقع في جبال كولومبيا، حيث سيقابلون ميرابيل وعائلتها المميزة التي تعيش في منزل ساحر يُعرف باسم "الكازيتا" في عالم خيالي يُدعى إنكانتو. ثم سيبحرون إلى مغامرة ملحمية مع موانا التي تُظهر شجاعتها لإنقاذ جزيرتها بمساعدة صديقها الأسطوري ماوي. وبعدها، سيأخذهم العرض إلى عالم أريندل الشتوي، حيث ستكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإيلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم التي تتفوق على كل السحر.

إن "ديزني أون آيس" ليس مجرد عرض ترفيهي، بل هو تجربة تفاعلية تجمع بين الخيال والواقع، مقدمة أجواء مُبهجة تُناسب كافة الأعمار، إنها فرصة فريدة للاستمتاع بالسحر الذي تُقدمه ديزني للعائلات، ليكون هذا العرض الحدث العائلي الأبرز لهذا الموسم.