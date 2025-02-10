شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسي افتكر.. جودر يعرف قصة الرصد والكنوز الأربعة في الحلقة الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الثانية عشرة، تواصلت شواهى ملكة الشمعيين لكيفية فك الرصد للوصول للكنوز الأربعة واجتعمت مع أشقائها وطلبت منهم مراقبة الشيخ عبد الأحد، وقالت: "شعر وظوافر عبد الأحد نجل الشيخ عبد الحق هيعطيها لجودر يفك روحانية الرصد اللى هتلقن جودر كيف يفك الرصد وإحنا هنرقابهم ونتدخل فى الوقت المناسب".

وخلال الأحداث قال عبد الأحد إن والده قال له على فراش الموت تجهيز جودر للمصدمة الروحية حتى يستطيع فك الرصد، وسوف يظهر لجودر، وبالفعل ذهب لجودر أمام البحيرة وطلب منه أن يفعل معه مثل ما فعل مع عبد السلام وعبد الصمد وإذا رفض إعطاءه 200 دينار دهب الذى أخذهم".

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث منها وأثناء جلوس جودر على البحيرة ظهر له أحد الشيوخ و طلب منه أن يربط يده ويلقيه فى البحيرة ثم يأخذ الخيل ويذهب إلى سوق الخيل ليبيعها للشيخ عبد الرحيم مقابل الحصول على 100 دينار ذهب، بشرط أن يعود مرة أخرى ويظل ليلة عند البحيرة وفى حالة خروجه من البركة سيخبره بكل شيء يحدث معه.

وثانى يوم ظهر له شيخ أخر و طلب منه نفس الطلب الذى طلبه الشيخ أمس، و أخذ الخيل للشيخ عبد الرحيم، و أخذه منه 200 دينار ذهب وتعجب جودر من الموقف الغريب الذى حدث له وعاد مرة أخرى لزوجته شروق وحكى لها الموقف الغريب الذى تعرض له.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.