شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تكون صداقات جديدة مع نجوم هوليوود في ظل عدائها مع براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

تعيد أنجلينا جولي تشكيل صورتها في هوليوود بعناية فائقة عن طريق تكوين صداقات جديدة وعلاقات أقوي مع زملائها من نجوم هوليوود، وذلك بعدما اعتادت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أن تتمتع بمظهر خارجي جليدي عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع نجوم السينما الأقوياء.

يبدو أن الأم لستة أطفال، البالغة من العمر 49 عامًا، كانت تحافظ على مسافة من المشاهير الآخرين عندما صعدت إلى القمة، وقالت منذ سنوات مضت إنها لم يكن لديها الكثير من الأصدقاء المشهورين وأن أعز أصدقائها هم أطفالها.



انجلينا جولي

وفي الوقت نفسه، أصبح زوجها السابق براد بيت، الذي لا تزال علاقتها به فاترة حتى بعد الانتهاء من طلاقهما، متصدر العناوين وسط أصدقائه من خلال قضاء الوقت مع شخصيات ثقيلة مثل جورج كلوني وليوناردو دي كابريو.

لكن خلال موسم الجوائز لهذا العام، غيرت أنجلينا جولي، أساليبها وتخلفت عن السلوك الملكي الذي لا يمكن المساس به، وظهرت "جولي" بطريقتها الودية والدافئة، وقد تم إثبات ذلك مرة أخرى في مؤخرا في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد عندما احتضنت النجمة ديمي مور.



براد بيت وانجلينا جولي

وقبل ذلك شوهدت وهي تعانق كيت وينسلت، وسلمى حايك، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وفي حفل توزيع جوائز بالم سبرينجز السينمائي، تحدثت مع نيكول كيدمان، وفي جائزة Maltin Modern Master Award خلال مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي الأربعين، ظلت قريبة من آفا دوفيرناي.

وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل: "إن أنجلينا تعرف ما تفعله، وإنها متعمدة ان تتواصل مع مجتمع هوليود لتكوين صداقات جديدة، وهي تحب ذلك.. تحب تكوين صداقات جديدة، وتحظى باحترام كبير بين أصدقائها المشهورين، وأنجلينا لديها بالفعل بعض أفضل الأصدقاء في هوليوود، واحدة منهم هي سلمى حايك، حيث عملا معًا في فيلم The Eternals واستعانت جولي بصديقتها سلمى لتلعب دور البطولة في فيلمها التالي بدون دماء".



انجلينا جولي وكيت وينسلت



انجلينا جولي وسلمي حايك

وأضاف المصدر: "سلمى ذكية للغاية، ولن أتفاجأ إذا كانت هي التي طلبت من أنجلينا الخروج أكثر والتواصل وتكوين صداقات.. سلمى من النوع المرشد، فهي تساعد الكثير من رفاقها، إنها تهتم حقا، وأنا أعلم أن أنجلينا تستعين بها"، وتابع المصدر المطلع في هوليوود: "لذلك أراهن أن سلمى تشجع أنجلينا على إظهار جانبها الأكثر دفئًا".

تعاملت جولي أيضًا مع عدم ترشيحها لجائزة الأوسكار عن دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، مثل المحترفين، وقال المصدر: "إنها لا تجلس في المنزل وهي عابسة، إنها هناك تتابع كل حدث وترسم ابتسامة، وهذا رائع جدًا منها..إنها محترفة حقيقية"، وبحسب ما ورد، شعرت جولي بالصدمة بسبب ازدراءها لجائزة الأوسكار لماريا، حيث يزعم المطلعون أن هوليوود وقفت إلى جانب براد بيت.