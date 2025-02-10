شكرا لقرائتكم خبر عن كسر في الحوض والعمود الفقري.. مي الغيطي تكشف عن سبب اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مي الغيطي، عن سبب غيابها لفترة كبيرة، حيث تعرضت لحادث في تايلاند منذ 7 شهور، ونشرت مي الغيطي عددًا من الصور التي توضح إصابتها قائلة: "فى ناس كتيرة بتسألني أنا كنت مختفية ليه".



منشور مي الغيطي

وتابعت مي الغيطي: "من 7 شهور كنت في حادثة حصلت في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل في العربية اللي كنت فيها، واتصابت إصابات بالغة، وحصلي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان عندي إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي".

واستكملت: "قعدت في المستشفى أسابيع في تايلاند ورجعت مصر علشان أكون مع أهلي وأتعالج وسط دعمه، مكنتش حابة أشارك اللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط".

وأضافت: "بعد علاج طبيعي فترة وكل شوية نكتشف حاجة جديدة أنا دلوقتي أحسن بكتير جدًا الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فترة نسبيًا قليلة".

واختتمت حديثها: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتى عشان أقول أن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء، وأقوى بكتير مما نتخيل وأن التعافي بياخد وقت، بس بييجي لو أنت بتمر بوقت صعب، أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك أنك هتكون".



مى الغيطى



مي الغيطي فى المستشفى



الفنانة مي الغيطي



مي الغيطي



مي الغيطي وتأهيلها فى العلاج