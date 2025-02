شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلن حجب حساب كاني ويست على "X" بعد تغريداته المعادية للسامية والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه تم تعطيل حساب كاني ويست على منصة X بعد سلسلة من التعليقات المعادية للسامية وكراهية النساء والعنصرية، ووفقًا لموقع "ديلى ميل"، هاجم مغني الراب الأمريكي، البالغ من العمر 47 عاما، منافسته منذ فترة طويلة تايلور سويفت، خلال مباراة السوبر بول، ليلة الأحد، وأطلق المزيد من المشاعر المعادية للسامية.



تغريدة إيلون ماسك

ومع ذلك، بعد أن شكر نجم الراب الشهير، إيلون ماسك على السماح له بالتنفيس عن غضبه، يبدو أن رجل الأعمال أغلق حسابه، حيث أكد: "نظرًا لما نشره، فإن حسابه الآن مصنف على أنه غير مناسب للعمل.. لا ينبغي لك أن ترى ذلك بعد الآن".

وفي آخر تغريدة نشرها كاني ويست، ليلة الأحد، كتب: "سأخرج من تويتر، أشكر إيلون على السماح لي بالتعبير عن غضبي"، وتابع: "لقد كان من المفيد للغاية أن استخدم العالم كمنصة للتعبير عن مشاعري، كان الأمر أشبه برحلة إلى آياهواسكا، أحبكم جميعا، أنتم الذين منحتموني الطاقة والاهتمام، أتمنى أن نتواصل مرة أخرى. مساء الخير ومساء الخير".

أكد كاني، يوم الأحد، أنه في حالة جيدة من الناحية العقلية، وأن الإدلاء بالتعليقات المثيرة للجدل - التي أدانها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المشاهير باعتبارها عنصرية وجنسية وغير لائقة وكارهة للنساء وجهلة - تركته مع شعور بالسلام بعد التنفيس.

وفيما يتعلق بالنجمة تايلور سويفت، غرد: "إذا كان الأمر يتعلق بالثقافة.. فلماذا نسمح لتايلور سويفت بالظهور على شاشة التلفزيون وهي تغني أغنية عن إسقاط رجل أسود وتتهمه بأشياء يمكن أن تسقطه مدى الحياة".

يبدو أن ويست كان يشير إلى تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز جرامي الأسبوع الماضي عندما رقصت على أغنية دريك المسيئة كندريك لامار Not Like Us .