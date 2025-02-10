شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يفقد أعز أصدقائه ويُغير حياته في مسلسل الغاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد مكى خلال مسلسل الغاوي والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل شخصية شمس ناصر العدوي بلطجي في حي الجمالية بعد تعرضه لفقدان أعز أصدقائه، ويقرر التوبة وتصحيح مسار حياته بالحلال ويتحدى المعوقات حتى يصل إلى غايته.

ويواصل أبطال مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، تصوير العمل المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث يصورون بعض المشاهد الخارجية بأحد شوارع وسط البلد.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.