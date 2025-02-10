مريم الخشت لـ الخليج 365: الشرنقة يُحير المشاهدين ولا زلت من جمهور كامل العدد

"الشرنقة"

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"كامل العدد3"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 07:18 مساءً - كعادة كل موسم درامي رمضاني دائماً ما يكون للفنانةتواجد مميز، ولكن في موسم هذا العام ستشارك في عملين مختلفين الأول بعنوان "الشرنقة" والثاني بعنوان "كامل العدد3"، موقع "الخليج 365" تواصل معها هاتفياً للحديث عن كواليس وبعض من تفاصيل هذه المسلسلات، وهذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.في البداية أوضحت الفنانة مريم الخشت، أن قصة مسلسل "" تتناول قضية "غسيل الأموال" ولكن بطريقة معقدة، لافتة إلى أن هذا المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية التي شاركت بها ووجدت أن طريقة كتابة أحداثه وخطوطه الدرامية كُتبت بصعوبة شديدة.واستطردت قائلة: "من أكتر المسلسلات إللي أنا شخصياً اشتغلت فيها ووجدها مكتوبة بصعوبة جداً".ونوهت "الخشت" في حديثها على أن مسلسل "الشرنقة" من المسلسلات التي تطلب من المشاهد أن يكون في حالة تركيز وقت متابعة ومشاهدة أحداثه، لكونه يجعل المشاهد يتساءل طوال الوقت بينه وبين نفسه عن سبب حدوث هذه الأشياء، واستندت في ذلك الأمر إلى الطريقة التي ظهر عليها الفنانعلى بوستر العمل، إذ ظهر بشكلين مختلفين، مكملة: "بتكون مشدود طول الوقت لأحداثه ومحتاج تركيز وأنت بتتفرج".أما عن طبيعة شخصيتها بالمسلسل، أوضحتأنها سوف تظهر خلال أحداث هذا العمل بشخصية "سلمى" وهي فتاة تتمتع بصفات طيبة، مضيفة: "أصيلة وجدعة وتقف بجانب زوجها الذي يقوم بدوره أحمد داود، وأنا أحب جداً هذه النوعية من الشخصيات".ويشارك في بطولة مسلسل "الشرنقة" بجانب مريم الخشت وأحمد داود، كل من صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.يمكنكم قراءة... ماذا قالت مريم الخشت لـ«الخليج 365» عن دورها في فيلم بنات الباشا؟في بداية الأمر عبرت عنعن سعادتها بالمشاركة والتواجد في الجزء الثالث من مسلسل ""، لكونها من محبي هذا العمل وليس ذلك فحسب فهي من جمهوره، مضيفة: "بحب كامل العدد جداً وأنا من الفانز بتوع المسلسل من الأول".وأشارت إلى أن جميع المشاركين في هذا العمل يوجد بينهم كيميا وتوافق، بحيث لا تشعر بوجود شيء مقحم أو دخيل عليه دون داعٍ، لافتة إلى أن وجود جزء ثالث لمسلسل "كامل العدد" أمر أكثر من رائع، لعدم وجود أعمال درامية كثيرة لها أكثر من جزء وخاصة لو كان العمل "لايت".وأضافت، أن من بين الأشياء التي حمستها للمشاركة والتواجد في "كامل العدد3" هو حبها للتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، حيث عملت معها من قبل، ورغبتها في التعاون أيضاً مع مخرج المسلسل خالد الحلفاوي الذي لم تتعاون معه في أعمال سابقة، وحبها أيضاً لنوعية كتابة مؤلفي العمل رنا أبو الريش ويسر طاهر، مكملة: "رنا ويسر بحب كتابتهم جداً ولما لقيت مكالمة هاتفية من رنا انبسط أكتر".هذا إلى جانب وجود سبب آخر وهو أن مسلسل "كامل العدد" يُعتبر من الأعمال التي أصبحت متواجدة في ذهن جمهور الدراما مثل مسلسل "ونيس" في الماضي الذي لا يزال مرتبطاً بذكريات مع الناس.واختتمت حديثها قائلة: "فيه مسلسلات موجودة في ذكريات الناس مثل مسلسل ونيس، كامل العدد مثله فهو مربي أجيال، وحاجة كويسة أن أكون جزءاً من هذا المسلسل لأنه هيعيش مع الناس".ويشارك في بطولة مسلسل "كامل العدد3" عدد آخر من النجوم هم شريف سلامة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، ميمي جمال، لينا صوفيا وآخرون.

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