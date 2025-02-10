تفاعل رومانسي بين مي فاروق وزوجها محمد العمروسي يخطف الأنظار.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 07:18 مساءً - في لفتة رومانسية جديدة، حرصت المطربة المصرية مي فاروق على تهنئة زوجها الفنان محمد العمروسي عبر خاصية الـ "ستوري" لحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وذلك لمشاركته في المسلسل الرمضاني المُنتظر "حكيم باشا" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

مي فاروق تبارك لـ محمد العمروسي والأخير يرد

وجاءت تهنئة مي فاروق عبر نشرها البوستر الدعائي لمسلسل "حكيم باشا" مرفقًا بتعليق رومانسي داعمًا لزوجها في مشواره الفني حيث قالت: "ألف مبروك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويزيدك يارب"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

ولم يترك محمد العمروسي هذه اللفتة دون رد، حيث عبّر عن امتنانه لزوجته مي فاروق قائلاً: "حبيبتي أنتي أحلى كرم من ربنا".

تهنئة مي فاروق لزوجها محمد العمروسي- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها بإنستغرام

يعكس هذا التفاعل استمرارية الدعم المتبادل بين مي فاروق ومحمد العمروسي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني فمؤخرًا كان الفنان محمد العمروسي أول من حرص على تهنئة زوجته مي فاروق بـ ألبومها الجديد والذي يحمل اسم " تاريخي" ، من خلال تعليقه الذي أرفقه على بوستر الألبوم الذي نشرته "مي فاروق" متمنياً لها أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال هذا الألبوم،" ان شاءالله نجاح كبير ياحبيبتي يليق بموهبتك الكبيرة".

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محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا"

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك محمد العروسي بجانب كوكبة من الفنانين حيث يأتي من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت. والعمل من تأليف محمد الشواف. وإخراج أحمد خالد أمين. وإنتاج شركة سينرجي.

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حفل غنائي منتظر لـ مي فاروق

على جانبٍ آخر، تلتقي النجمة مي فاروق بالنجمة ريهام عبد الحكيم على مسرح المتحف المصري الكبير في ليلة استثنائية بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك يوم 23 فبراير ويقدم كل منهما أجمل الأغاني لكوكب الشرق أم كلثوم.



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