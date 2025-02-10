شكرا لقرائتكم خبر عن يحتاج إلى نقل دم.. زوجة إحسان الترك تكشف تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت زوجة الفنان إحسان الترك تطورات حالته الصحية قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": زوجى يخضع لعملية أوعية وشرايين في قدمه، ويحتاج إلى نقل دم ويتواجد حاليًا في أحد المستشفيات، وأرجو من الجميع الدعاء له.

يذكر أن آخر مشاركات إحسان الترك فى الدراما التليفزيونية، خلال مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ورغم بدء الفنان إحسان ترك مشواره الفني في عام 2003، إلا أنه انحسرت عنه الأضواء حتى بعد عمله في مسلسل "جعفر العمدة"، وبعد مناشدته للفنان محمد رمضان، توقف مرة ثانية، ولم يشارك بعدها في أي عمل.

ومن أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية التي شارك فيها إحسان الترك مسلسل "العصيان"، فيلم "معالي الوزير"، "خالتى فرنسا"، "عريس من جهة أمنية"، "بوحة"، "مرجان أحمد مرجان"، "وش إجرام"، "يتربى في عزو"، "طباخ الريس".