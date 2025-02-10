وفاة ابن الفنانة إنجي مراد بعد رحيلها بيوم واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 05:54 مساءً - أعلن سامر حقي زوج الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، اليوم الإثنين، عن وفاة ابنهما علي بعد يوم واحد من رحيل والدته، التي غادرت عالمنا صباح أمس الأحد 9 فبراير متأثرة بمضاعفات الحمل والولادة.

وكتب زوج الراحلة إنجي مراد، عبر حسابه على الفيس بوك: ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله.

منشور سامر حقي - سكرين شوت من حسابه على الفيس بوك

وتابع: أتراني قويًا لهذه الدرجة يا الله؟ حتى إنك لم تترك لي أحدًا ليكون كتفي في هذا العالم؟.

واستكمل: "شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها اللي كانت ناطرته بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهذا العالم.. كأنه روحي راحت معهم، وما بقالي غير ذكراهم والدعاء.. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ما في كلمات تكفي هذا الألم، الله يرحمكم ويمنحني الصبر".

ورحلت عن عالمنا أمس الأحد الفنانة السورية وملكة جمال آسيا إنجي مراد عن عمر ناهز 33 عاما، وذلك بعد صراع مع مضاعفات الحمل والولادة.

منشورات إنجي قبل رحيلها

اللافت للانتباه أن إنجي مراد قبل وفاتها بأيام تنبأت برحيلها وكتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيه "أنا عم احتضر سامحوني".

منشور إنجي مراد - سكرين شوت من حسابها على الفيس بوك

ونعت آني أورفلي، والدة إنجي مراد ابنتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع الفيس بوك، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالرحمة الواسعة قائلة: ترحمولي على ابنتي وتصدقولي عن روحها، الله يسامحك ويغفرلك ويكون معك يا إنجي يا ملاك متي إنتي وعم تولدي إنتي ملاك إنتي عالجنة رحتي لعند الأرحم تركتي هالدنيا ورحتي الله يرحمك الله يغفرلك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة سبقتيني يا ماما ما شبعت منك سامحيني لأن كنتي تشتاقيلي.

وتابعت: من أربعين يوم شفت كل شيء شفت مرضك وموتك الله يرحمك ويجعلك شفيع لكل حدا فينا، كتير عندي إيمان برب السماء وحكمتك يا الله حكمتك حكمتك الدنيا كلها دعتلك وصلتلك ولسه عم يدعولك ويصلولك راحت ذنوبك، راحت سعادة البيت معك.

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من هي إنجي مراد؟

يذكر أن أنجي مراد، هي ممثلة سورية ولدت في دمشق 1992، وتخرجت من المعهد العالي لفنون المسرح، وبدأت مشوارها الفني عام 2008، وشاركت في مسلسل الغريب 2017، ومسلسل "بقعة ضوء 13" وغيرها من الأعمال.

وفازت الفنانة السورية إنجي مراد بلقب Miss Asia World 2017 في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت أنجي مراد، عقب حصولها على اللقب لوسائل الإعلام، إن مشاركتي بحفل ملكة جمال آسيا وحصولي على اللقب ليس فقط لي، بل هو رسالة ان سوريا جميلة والحرب ليست الوجه الوحيد لها.

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